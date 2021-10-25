وسط احتدام الجدل بنتائج الانتخابات.. العراقيون يستكذرون تشكيل حكومة النقيب

2021/10/25 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

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يستذكر العراقيون اليوم الذكرى الأولى بعد المائة لتشكيل اول حكومة وطنية عراقية في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 1920.

وقاد حكومة الإباء المؤسسين لدولة العراق الحديثة عبد الرحمن النقيب، الذي استمرت حكومته اقل من عام واحد وقدمت استقالتها غداة تتويج الملك فيصل الأول في الثالث والعشرين من آب 1921، بناء على مقترح تقدم به وزير المالية ساسون حسقيل، الذي برر مقترحه بان هناك عرف دستوري في بريطانيا والدول الاوروبية يقضي بأن على الحكومة الاستقالة طالما جاء حاكم جديد.

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