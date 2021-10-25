المفوضية: “الأربعاء” المقبل موعد البدء بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها

2021/10/25 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت المفوضية العليا للانتخابات يوم الاربعاء المقبل موعدا للبدء بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها.

هذا وأوصى مجلس المفوضين برد أربع مئة وواحدا وستين طعناً لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ..

كما أوصى مجلس المفوضين بإعادة عد وفرز مئتين وسبع وتسعين محطة انتخابية بناءً على اثنين وعشرين طعنا توزعت على عدة محافظات كونها جاءت مدعمة بالأدلة..



ولفت مجلس المفوضين الى أنه سيقوم بتقديم التوصية المناسبة بشأن تلك المحطات بعد استكمال إجراءات العد والفرز.

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