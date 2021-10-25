بابل..أب يعنف أبنه ويمنعه من الدراسة

2021/10/25 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية، الاثنين، حالة تعنيف لشاب من قبل والده في محافظة بابل.وذكرت المجتمعية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز الشرطة المجتمعية لدائرة العلاقات والاعلام في محافظة بابل […]

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