المفوضية تعلن المباشرة بأول مراحل العد والفرز اليدوي في 70 محطة بنينوى

2021/10/25 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن المباشرة بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي في (70) محطة بنينوى الاربعاء المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "إيمانًا من بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة اليها، ستباشر بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة لمحافظة نينوى وذلك يوم الأربعاء 27/10/2021 الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الخامسة عصرًا في قاعة الشرف/ نصب الجندي المجهول في بغداد".

واضاف ان "العملية ستتم بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والأعلام".

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