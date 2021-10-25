ضبط عقود مرورية مزورة والقبض على 11 معقباً في بغداد

2021/10/25 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بالقبض على 11 شخصاً يعملون (معقبين للمعاملات) داخل موقع مرور التاجيات في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "دوريات نجدة التاجي نفذت واجب مشترك مع الاجهزة الامنية الاخرى داخل موقع مرور التاجيات وكانت الحصيلة القبض على ١١ شخص (معقبين معاملات)".وأضاف، إن "القوات الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين عقود مرورية غير اصولية".

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