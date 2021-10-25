جمال كوجر: القوى السياسية الكردية ستتفاوض على تشكيل الحكومة بعد تحديد “الكتلة الأكبر”

2021/10/25 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية جمال كوجر إن القوى السياسية الكردية لم تحسم موقفها بخصوص التحالفات مع القوى السياسية الاخرى لغرض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لغاية الآن.

واكد كوجر ان القوى السياسية الكردية ستتفاوض على تشكيل الحكومة بعد تحديد الكتلة الأكبر داخل البيت السياسي الشيعي والتي ستكون مكلفة بمهام تشكيل الحكومة الجديدة..



كاشفا عن رغبة سياسية كردية، بتوحد موقف البيت الكردي خلال التفاوض على تشكيل الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة.

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