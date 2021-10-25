المجتمعية تعيد 5 آلاف دولار لسيدة ابتزها شخص في بغداد

2021/10/25 | 11:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، من إعادة مبلغ 5 آلاف دولار لسيدة ابتزها شخص في بغداد.وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارزها تمكنت من ايقاف عملية ابتزاز الكتروني مارسها شخص بحق سيدة من بغداد، نجم عنها قيام السيدة بدفع مبلغ (5000) دولار امريكي …

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