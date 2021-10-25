الصدر يطرح حلولا لمعالجة الواقع الزراعي والصناعي والتعليمي

2021/10/25 | 11:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، حلولا لمعالجة الواقع الزراعي والصناعي والتعليمي في العراق، فيما شدد على الاستعانة بالاكفاء والمختصين.

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