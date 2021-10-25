العراق.. الانواء الجوية تحسم الجدل حول الامطار وتحدد موعد هطوله

2021/10/25 | 11:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية،الاثنين، ارتفاعا بدرجات الحرارة مع فرصة لتساقط أمطار نهاية الأسبوع الحالي في البلاد للأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 تشرين الاول 2021)، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون الطقس صحوا مع قطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد، أما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة(5-10 )كم/س".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة (30-20) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقة الجنوبية".

واوضح، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، فيما سيكون غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في جميع مناطق البلاد ".

ولفت البيان، الى أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الشرقية تكون رعدية احيانا في المنطقة الوسطى، وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا في المنطقة الشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية في اقسامها الشرقية، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد"، مبينا ان "الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30 ) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقة الوسطى، فيما ستكون في المنطقتين الشمالية والجنوبية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س".

N.A

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