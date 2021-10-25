مستشار عبدالله حمدوك يكشف لـCNN مصير رئيس وزراء السودان وزوجته

2021/10/25 | 11:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار الاقتصادي لرئيس وزراء السودان، أن عبدالله حمدوك اعتُقل وزوجته واقتيدا إلى مكان مجهول الإثنين

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