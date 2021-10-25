إسرائيل والدولة الفلسطينية: من الإقرار الظاهري للرفض القاطع(1) - نهاد ابو غوش

2021/10/25 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشلسنوات طويلة خلت، كان الحديث عن حل الدولتين، أو شعار "دولتين لشعبين" محورا للصراع والمواجهات السياسية والفكرية، بين من يسمون أنفسهم انصار السلام في إسرائيل أو قوى اليسار عموما، ومعارضيهم من الأحزاب اليمينية ودعاة أرض إسرائيل الكاملة.



وبدا أن القبول بدولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل، وبصرف النظر عن طبيعة هذه الدولة وحدودها ومدى تمتعها بالسيادة أم لا، من المستلزمات الضرورية لإظهار ......





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