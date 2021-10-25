الحمداني يحدد خمسة عوامل تحافظ على الموارد المائية

2021/10/25 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

حدد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، خمسة عوامل تحافظ على الموارد المائية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزير مهدي رشيد الحمداني ترأس وفد العراق المشارك بفعاليات اسبوع القاهرة للمياه 2021 في نسخته الرابعة بعنوان (المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص ) الذي يعقد في العاصمة المصرية/ القاهرة"، مبينة أن "ذلك يعد مـن أهم الاحداث الدولية التي تم تسجيلها ضمن المسار التمهيدي لانعقاد مؤتمر المياه العالمي في السنغال/داكار 2022 ".

وأوضح الحمداني وفقاً للبيان أن "العراق حريص على الانضمام والمشاركة في كافة الاتفاقيات الدولية ذات الشأن في موضوع المياه العابرة للحدود والمياه المشتركة لما لها من أهمية في المحافظة على حقوق الدول المتشاطئة وضمان الأمن المائي والغذائي والذي يمكن العراق من تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد على أن "تحسين التشريعات المتعلقة بالمياه وتطوير الإدارة المائية من خلال التحول الى أنظمة الري الحديثة للمياه وزيادة الوعي وتطوير الخبرات الوطنية في هذا المجال بالإضافة الى ترشيد الاستهلاك يسهم ايجابا في المحافظة على الموارد المائية على المستوى الوطني ويضمن امكانية تحقيق مبدأ الإدارة المتكاملة للمياه".

وثمن الوزير اثناء مشاركته في الجلسة عالية المستوى (التعاون في المياه الدولية في ضوء التغيرات المناخية والتحكم بالمصادر المائية) "جهود جمهورية مصر العربية في إنجاح هذا الحدث الهام بهذه المشاركة الواسعة".

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