2021/10/25 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بأن طائرات حربية تركية قصفت مناطق جبلية شمالي محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان.وقال احد الشهود، ويدعى سردار حسين، إن “طائرات حربية تركية قصفت بشدة جبل بولي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات تركية تقصف منطقة جبلية شمالي أربيل المركز الخبري الوطني.

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