وقفة شعبية أمام محكمة الاستئناف بالتزامن مع محاكمة قتلة “احمد عبد الصمد”

2021/10/25 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت الاوساط الشعبية بمحافظة البصرة وقفة امام بناية محكمة الاستئناف بالتزامن مع بدء محاكمة قتلة الصحفي أحمد عبد الصمد وصفاء غالي.

وكان ناشطون قد دعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي لوقفة احتجاجية امام محكمة المحافظة للضغط باتجاه إنزال أقسى العقوبات بحق قاتلي أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، مشيرين الى ان الوقفة سلمية هدفها التضامن مع شهداء انتفاضة تشرين في العراق عموما والبصرة بشكل خاص.

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