القضاء الالماني يبت في قضية امراة المانية متهمة بقتل طفلة أيزيدية عطشا حتى الموت..(تفاصيل)

2021/10/25 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه جنيفر فينيش (30 عاما) عقوبة السجن

مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب

وقتل، في أول إجراء قضائي رسمي في

العالم على صلة بممارسات ارتكبها

التنظيم الجهادي بحق الأيزيديين،

الأقلية الناطقة باللغة الكردي

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