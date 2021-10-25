2021/10/25 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق:بغداداعلنت وزارة التجارة عن انجاز ملاكات دائرة تسجيل الشركات معاملات تاسيس (209) شركة وطنية وتسجيل (25) مع منح اجارة ممارسة اعمال الوكالة التجارية (1) وتسجيل وكالة تجارية واحدة خلال شهر ايلول الماضي.

واكد مدير عام الدائرة مجاهد محمد شافي العيفان ان الدائرة اصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت مابين زيادة راس مال و دمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة .واضاف انه تم كذلك توثيق (217 ) شركة مسجلة وتاشير المحاضر واحالة (140) شركة عراقية و(11) شركة اجنبية الى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات .

مشيراً الى ان الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها (2440) شركة وطنية بالاضافة الى دمج حسابات (28) شركة وزيادة راس مال (23) شركة وتصفية حسابات (5) شركة ودراسة حسابات فروع الشركات الاجنبية لـ (267) شركة وتاشير الحجوزات والتاكد من الاسماء المحجوزة اموالهم لـ (393) وتدقيق وصولات ( 5377 ) وتصديق قرارات الهيئة العامة للشركات المحدودة والاشخاص ( 584) .لافتاً الى قيام دائرته بتصديق محاضر الاجتماعات التاسيسية للشركات المحدودة والبالغ عددها ( 181) محضر بالاضافة الى تصديق (42) محضر اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة ، وارشفة وثائق اضابير (574 ) .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأسيس 209 شركة وطنية جديدة وتسجيل 25 فرع شركة اجنبية خلال ايلول الماضي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأسيس 209 شركة وطنية جديدة وتسجيل 25 فرع شركة اجنبية خلال ايلول الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).