الشرطة المجتمعية تنقذ شاب جامعي من تعنيف والده

2021/10/25 | 12:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاب اطلق مناشدة طالبا المساعدة من الشرطة المجتمعية لحل الخلافات مع والده.

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