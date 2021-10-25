قوات عسكرية تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني

2021/10/25 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها بفيس بوك اليوم الإثنين، إن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، وتحتجز عدداً من العاملين فيه.

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