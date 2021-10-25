الكلداني يدعو الى طاولة حوار تنهي انقسام الصفوف الراهن

2021/10/25 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم حركة بابليون ريان الكلداني، الاثنين، الى اجراء حوار وطني شامل يخرج العراق من الانقسام الذي يشهده بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

وقال الكلداني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 تشرين الاول 2021)، "قبل أن نهنئ العراق بمضي الاستحقاق الانتخابي وانتقالنا الى المرحلة الثانية من العملية السياسية التي ينبثق عنها فريق يحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، إنها غصّة في القلب أن ننظر فنجد صفوفنا الوطنية متزعزعة بالنزاع السياسي".

وأضاف البيان، انه "إذا كان التخندق والاصطفاف وتغذية الخلاف ورمي الزيت فوق النار مهمة سهلة على من يرغبون شق الصفوف، فإننا في بابليون نعتمد العكس تماما، نحن نسلك الطريق السياسي الوعر، الصعب، والضروري.



نمد يدنا اليسار لهذا الطرف، واليمين للطرف الآخر، لنكون الجسر".

وأشار الى أن "العراق مر بسنوات عجاف، كنا فيها ما نلبث نواجه مصيبة حتى تأتينا مصيبة أخرى"، مؤكدا أنه "وقفنا جميعا وقفة واحدة، ولولا وحدتنا لما تخطينا كل تلك المصائب والمصاعب".

وتساءل الكلداني، "ما الضير والضرر في النزاع السياسي؟"، منوها الى أن "ما نجده محط خلاف اليوم، قد يكون محط غنى وتنوع وتوزيع ادوار في الغد… هذا ان نحن عرفنا ما نريد وحددنا اولوياتنا".

واوضح، "نحن الذين جمعنا المختلفين في المنطقة والقوى الاقليمية، نستطيع ان نجمع انفسنا على طاولة حوار وطني سقفها السيادة والمصلحة الوطنية"، مقترحا "في ظل هذا التشرذم، ان ترعى القوى العراقية الشرعية، والأحزاب الوطنية وكل شرفاء العراق، طاولة حوار عراقي-عراقي يخرجنا من انقسام الصفوف".

N.A

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