قرار قضائي بشأن محاكمة قتلة احمد عبد الصمد وصفاء غالي

2021/10/25 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة جنايات البصرة، الاثنين، تأجيل محاكمة قتلة الشهيدين احمد عبد الصمد وصفاء غالي الى الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن مصدر في مجلس القضاء الاعلى، (25 تشرين الاول 2021)، ان "محكمة جنايات البصرة قررت، اليوم، تأجيل محاكمة قتلة الشهيدين احمد عبد الصمد وصفاء غالي الى الاثنين المقبل".

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