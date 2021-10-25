2021/10/25 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن انتهاء تصوير أول أفلامه السينمائية "تشيللو"، يوم الأحد بالسعودية، بعد تحضيرات "في أجواء سرية، وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة سينمائية.. ما علاقة سعاد عبد الله وغسان مسعود؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة سينمائية.. ما علاقة سعاد عبد الله وغسان مسعود؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).