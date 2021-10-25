“بابليون” تطرح حلًا للخروج من الانقسام السياسي

2021/10/25 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا زعيم حركة بابليون ريان الكلداني، اليوم الاثنين، الى اجراء حوار وطني شامل يخرج العراق من الانقسام الذي يشهده بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.وقال الكلداني في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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