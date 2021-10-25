ماذا تعني الأوهام عن الذات .. في أوساط النخب ؟ - بشير صقر

2021/10/25 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر تنتاب البعض من البشر نوبات أو حالات من الإحساس المبالغ فيه بذواتهم وبقدراتها وخصوصا من المنتمين للمجال الثقافي والفني والسياسي.



وتمثل تلك النوبات أو الحالات - أحيانا - أعراضا لخلل نفسى تتراوح حدته من شخص لآخر استنادا لجملة الشروط المحيطة ولمستوى التماسك الذاتي للشخص المصاب ، ودرجة إدراك صاحبها لحالته الصحية ومن ثم لجوئه للنصائح الطبية أو عزوفه عنها.ورغم أننا غيرمتخصصين في هذا ال ......





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