لا للشمولية و تسقط بس!! - أحمد عثمان

2021/10/25 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_عثمان هوي يا بنية إن صابك مسالعصيان المدني و بس(1)ضاق صدر اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ و لم تطق صبراً، فأسفرت عن وجه إنقلابها العسكري المستمر منذ 19/4/2019م، و قررت الإعلان عن إستلامها السلطة في 25/10/2021م ، بعد أن دفعها طوفان الجماهير في 21/10/2021م إلى الحائط، و حشرها حيث أرادها و أجبرها على كشف عورتها و السير عارية في الشوارع دون غطاء مدني محلل تتستر من خلفه.



فحراك الجماهير في ذكرى أكتوب ......





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