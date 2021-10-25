حزبنا الشيوعي الأردني يدين انقلاب عسكر السودان - الحزب الشيوعي الاردني

2021/10/25 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_الاردني في محاولة يائسة للاستفراد بالسلطة واقصاء القوى السياسية جميعها، حتى تلك التي راهنت على المؤسسة العسكرية السودانية وانصاعت لمطلب تقاسم السلطة معها، دبّرت القيادة العسكرية في السودان انقلاباً صبيحة هذا اليوم الاثنين، وشنت حملة من الاعتقالات طالت عدداً من الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة وفي الحكومة الانتقالية، لم تستثن رئيس الحكومة نفسه الذي فرضت عليه الإقامة الجبرية.



وهذه الحملة مرشحة لأن تشتد وبضر ......





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