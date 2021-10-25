2021/10/25 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في ميونيخ الإثنين، بسجن ألمانية، وهي جهادية سابقة في تنظيم الدولة الإسلامية، عشر سنوات بتهمة ترك فتاة أيزيدية تموت عطشاً في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماتت عطشا.. السجن 10 سنوات لألمانية من داعش في مقتل إيزيدية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماتت عطشا.. السجن 10 سنوات لألمانية من داعش في مقتل إيزيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).