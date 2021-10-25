السجن 10 سنوات لجهادية المانية متهمة ترك فتاة أيزيدية تموت عطشاً في العراق

2021/10/25 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة في ميونيخ بسجن ألمانية، جهادية سابقة في تنظيم داعش عشر سنوات بتهمة ترك فتاة أيزيدية تموت عطشاً في العراق.

واوضحت هذه الألمانية خلال محاكمتها انها ذهبت إلى العراق للانضمام إلى إخوتها وشاركت لعدة أشهر بدوريات مسلحة هناك ضمن شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفلوجة والموصل.

وفي صيف 2015 قامت هي وزوجها آنذاك طه الجميلي بشراء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من سبايا الأقلية الإيزيدية ..



وبعد اشكال من العذاب عوقبت الفتاة بأن ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت والدتها على البقاء في خدمة الزوجين.

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