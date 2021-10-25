2021/10/25 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

اليوم الاثنين، الإطاحة بـ"اخطر" تاجر

مخدرات في محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، أن "مفارز مديرية شرطة محافظة

البصرة بالاشتراك مع قسم شؤون

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