2021/10/25 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء: الاعدام شنقا حتى الموت لإرهابي

فجر سيارة مفخخة بمدينة النجف الأشرف

يتبع ..

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