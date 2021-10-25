ايقاف عملية ابتزاز تعرضت لها طالبة جامعية من قبل زميل لها في كربلاء

2021/10/25 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في

دائرة العلاقات والإعلام بوزارة

الداخلية في محافظة كربلاء، اليوم

الاثنين، إيقاف عملية ابتزاز الكتروني

تعرضت لها طالبة جامعية من قبل زميل لها.

وذكرت المديرية في بيان تل

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