2021/10/25 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعدام بحق “إرهابي” فجر مفخخة في النجف المركز الخبري الوطني.

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