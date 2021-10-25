2021/10/25 | 13:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EW8mLr9P-rQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحفل الكبير للفرقة السيمفونية الوطنية العراقية على ارض المسرح الوطني | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحفل الكبير للفرقة السيمفونية الوطنية العراقية على ارض المسرح الوطني | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).