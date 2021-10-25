الكاظمي يبحث مع نظيره الاسباني تعزيز التعاون في قطاعات الأمن والاقتصاد والصناعة والثقافة

2021/10/25 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هاتفيا مع نظيره الإسباني وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.





وأشار بيان حكومي الى ان الجانبين تناولا خلال الاتصال وسائل تعزيز التعاون بين العراق وإسبانيا في قطاعات الأمن والاقتصاد والصناعة والثقافة، والاستثمار فضلاً عن مكافحة الإرهاب وجذور التطرّف، وعبر الكاظمي عن تقدير العراق حكومة وشعباً لما قدّمته إسبانيا من تسهيلات خلال أزمة جائحة كورونا وأشاد رئيس الوزراء الإسباني بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أنجزتها حكومة الكاظمي في وقت قياسي.

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