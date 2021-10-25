2021/10/25 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعلن إعادة فتح التقديم الى تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

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