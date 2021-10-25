اعتباراً من غد.. سحب الخريف تزور العراق وتوقعات هطول المطر - عاجل

2021/10/25 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، بان تزور السحب الأجواء العراقية ابتداءاً من يوم غد، معلنة عن بداية حالة جوية ممطرة هي حالة من عدم الاستقرار الجوي .

وأوضح عطية في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم، وتابعتها (بغداد اليوم) إن "السحب ستتوافد لتغطي معظم اجواء مدن البلاد تدريجيا يرافقها تقلبات بالرياح السطحية وتحولها جنوبية شرقية خلال ما تبقى مــن ايام الأسبوع".

وأضاف أن "هناك فرص لهطول زخات من الامطار خــــــلال الايام المقبلة وخصوصا نهاية الاسبوع واردة في بعض المدن، لكن مازال الوقت باكرا عــــــلى تحديد مواقعها وشدتها بدقة".

وأشار عظية إلى أن "سبب سلبية الحالة او اختلاف النماذج في توقعاتها هو افتقارها للتبريد المناسب لحدوث الحمل الحراري القوي والفوارق، وضعف الانكسار في الطبقات العليا من الجو "، مبيناً أنه "عموما الحالة ستكون ثابته والتغيير فقط في مواضع الهطول وشدته".

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