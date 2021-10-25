الكاظمي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الإسباني

2021/10/25 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز.

وقال بيان لمجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك".

واضاف، ان "الجانبان بحثا وسائل تعزيز التعاون بين العراق وإسبانيا في قطاعات الأمن، والاقتصاد، والصناعة، والثقافة، والاستثمار، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، وجذور التطرّف".

وأعرب الكاظمي لسانشيز "عن تقدير العراق حكومة وشعباً لما قدّمته إسبانيا من تسهيلات خلال أزمة جائحة كورونا".

من جانبه أشاد سانشيز، بـ "الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أنجزتها حكومة الكاظمي في وقت قياسي، وما تجسد في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة كمنهاج في هذا المجال".

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