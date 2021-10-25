البرهان يعلن تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية

2021/10/25 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية .وقال البرهان في بيان متلفز :" سنواصل العمل لتهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات، وسيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب ".واضاف :" اننا ملتزمون بالاتفاقات الدولية "./انتهى9

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