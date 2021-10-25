البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة

2021/10/25 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني حالة الطوارئ في البلاد .كما اعلن في بيان للشعب السوداني حل مجلس الوزراء ومجلس السيادة ، واعفاء الولاة.وقال البرهان :" عزمنا على تحقيق حلم السودانيين بالتحول الديمقراطي حتى يتم تسليم القيادة الى حكومة مدنية "./ انتهى9

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