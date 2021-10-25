الكلداني يدعو الاطراف السياسية الى حوار وطني

2021/10/25 | 13:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا الامين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الاثنين، الاطراف السياسية في العراق الى حوار وطني جاد.وقال الكلداني في بيان، حصل “عراقي نيوز” على نسخة منه، انه “قبل أن نهنئ العراق بمضي الاستحقاق الانتخابي وانتقالنا الى المرحلة الثانية من العملية السياسية التي ينبثق عنها فريق يحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، إنها غصّة في القلب أن ننظر فنجد صفوفنا الوطنية متزعزعة بالنزاع السياسي”.وأضاف “وإذا كان التخندق والاصطفاف وتغذية الخلاف ورمي الزيت فوق النار مهمة سهلة على من يرغبون شق الصفوف، فإننا في بابليون نعتمد العكس تماماً.نحن نسلك الطريق السياسي الوعر، الصعب، والضروري.نمد يدنا اليسار لهذا الطرف، واليمين […]

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