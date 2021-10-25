2021/10/25 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، آخر المستجدات والتطورات بشأن المباشرة بمشروع مطار الناصرية الدولي، فيما بينت انه سيكون مركزاً للتجارة في العراق.وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركزًا تجاريًا..



ما حكاية مطار الناصرية المركز الخبري الوطني.

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