2021/10/25 | 13:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما أن الشاي قد يكون أكبر صادرات كينيا، إلا أن مشروبًا جديدًا يتم تخميره في وسط نيروبي: كابتشينو مصنوع مع القليل من حليب الإبل.

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