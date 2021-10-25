انقلاب عسكري في السودان

2021/10/25 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون في أم درمان العاصمة التوأم للخرطوم يطالبون بحكومة مدنية في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © ا ف ب ابرهيم حميد الخرطوم (أ ف ب) – اعتقل عسكريون فجر الاثنين مسؤولين حكوميين وسياسيين في السودان على رأسهم رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وفق ما أفادت وزارة الإعلام، الأمر الذي وصفه أبرز تجمّع مناد بتسليم […]

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