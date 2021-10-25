“قوات عسكرية” تطلق النار على متظاهرين “رافضين للانقلاب” في الخرطوم وفق وزارة الإعلام

2021/10/25 | 13:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت “قوات عسكرية” الرصاص على متظاهرين “رافضين للانقلاب” العسكري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ما أدى الى سقوط جرحى، بحسب وزارة الإعلام السودانية.ووجهت نقابة الأطباء السودانيين “نداء للاطباء والكوادر الطبية التوجه للمستشفيات والطوارئ لعلاج المصابين والحالات الطارئة”.… Readmore

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