كابالا - إسحق لوريا - سعود سالم

2021/10/25 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٩-;-٩-;- - كابالا ـ إسحق لوريا بحسب المفاهيم التقليدية للقبالة، فإن المعرفة القبالية يتلقاها شفهيا اباء الدين اي البطاركة والانبياء والحكماء وهم من يقومون بصياغتها في قوالب كتب الدين ويقومون بنشرها في المجتمع.



وعليه، فإن مفهوم القبالة يشمل كل الأساطير في الدين اليهودي والممارسات الإجتماعية منذ القرن العاشر ما قبل الميلاد والتي كانت تمارس في زمن إسرائيل القديم ......





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