الثورة التشرينيه ووطاة حثالات -الويرلندية-؟؟؟/1 - عبدالامير الركابي

2021/10/25 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي اندلعت شرارة الثورة اللاارضوية الكبرى التشرينيه 2019 في موجتها الأولى، كمفتتح ومحفز، ومن ثم عامل اشاره غير عادية، لضرورة أساسية غائبة، من غير الوارد للثورة ان تتوفر على الاكتمال عناصرا ومقومات، من دون اماطة اللثام عنها، ولم يكن سهلا بالطبع، ولا مما هو عادي بين الاحداث، ماقد حصل من هبة استثنائية ضمن اشتراطات النقص والفقر المفهومي، اضطلعت بها الشبيبه العراقية الرافدينيه، متجاوزة ذاتها، وشروطها "الث ......





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