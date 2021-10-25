السودان.. البرهان يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن الطوارئ

2021/10/25 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات ووكلاء الوزراء.

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