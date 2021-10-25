منعت هدر أكثر من مليار دينار.. النزاهـة تحبط محاولة الاستيلاء على عقار في كربلاء

2021/10/25 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

النزاهـة تحبـط محـاولـة الاسـتـيلاء

عـلى عــقـار وتضبط تلاعباً بوصولات

مشتريات في كربلاء

- كشف ومنع هدر أكثر من مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن

إحباط مُحاولة الاستيلاء على عـقار

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