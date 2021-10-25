رئيس وزراء اسبانيا يشيد

2021/10/25 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز،

اليوم الاثنين، "بالاصلاحات

الاقتصادية" لحكومة الكاظمي بحسب بيان

صدر عن الاخير.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكا

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