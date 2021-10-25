كوريا الجنوبية تعلن التبرع بمليون جرعة من

2021/10/25 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين،

التبرع بمليون جرعة من لقاح

"أسترازينيكا"، المضاد لفيروس كورونا،

لإيران.

وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية

منها في كوريا إن "كوريا الجنوبية

ستتبرع بمليون جرعة من

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