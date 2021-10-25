2021/10/25 | 13:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان.. البرهان يعلن حل مجلسي السيادة والوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/25 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. البرهان يعلن حل مجلسي السيادة والوزراء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. البرهان يعلن حل مجلسي السيادة والوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).